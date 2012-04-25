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Наземный транспорт

25 апреля 2012, 13:37

На майские праздники в Москве ограничат движение

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В период майских праздников движение автотранспорта в центре Москвы будет ограничено, сообщает РИА Новости.

"Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения", - сказал Николай Кащеев, глава московского центра специальных мероприятий ГИБДД.

Сотрудник Госавтоинспекции уточнил, что 1 мая с 06.00 до 16.00 будет ограничено движение по улицам 1-я Тверская-Ямская, Тверская, Охотный ряд, Моховая; с 09.30 до 13.00 - по Кремлевской и Пречистенской набережным, улицам Воздвиженка и Знаменка.
Также с 8.30 до 16.00 движение ограничат от Калужской площади по улицам Большая Якиманка, Большая Полянка, Малому и Большому Каменным мостам, улице Серафимовича, Моховой, Охотный ряд, Театральной и Болотной площади; с 11.00 до 16.00 - от станции метро "Октябрьское поле" по улице Маршала Бирюзова, площади Академика Курчатова, улице Маршала Василевского вплоть до станции метро "Щукинская".

Запланированное ограничение движения приведет к изменению маршрутов части общественного транспорта.
Еще большие неудобства создаст для москвичей подготовка к параду Победы на Красной площади. Для подготовки к торжественному маршу 26, 30 апреля и 3 мая с 18:00 будет закрыт проезд по Ходынскому полю, Проектируемому проезду 5506, Проектируемому проезду 5509, Ленинградскому проспекту, улице 1-я Тверская-Ямская, улице Тверская, Манежной площади, улице Моховая, улице Охотный ряд, Васильевскому спуску, Москворецкой набережной, Кремлевской набережной. А вот 6 мая (день генеральной репетиции парада) и 9 мая (День Победы) движение по указанным улицам будет ограничено с 6 часов утра.

Также движение в указанные дни ограничат по Боровицкой площади, улице Воздвиженка, улице Новый Арбат, Новинскому бульвару, улицам Садовая-Кудринская и Большая Садовая, Триумфальной площади, Китайгородскому проезду, Ильинскому спуску, улицам Ильинка и Варварка, Пречистенской набережной, Большому Москворецкому мосту, Большому Устьинскому мосту, улице Москворецкая, Болотной набережной, Болотной улице, Подгорской и Берниковской набережным, Устьинскому проезду, Котельнической и Раушской набережным, а также улице Яузская.

Сюжет: Ограничение движения на улицах Москвы

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