В Москве пройдут "День" и "Ночь" Маяковского

Фото: ТАСС/Александр Родченко

19 июля в столице отметят 123-летие со дня рождения Владимира Маяковского, сообщает mos.ru. Праздничную программу условно разделят на две части: "День Маяковского" и "Ночь Маяковского".

День Маяковского начнется в 11:00 с возложения цветов на могилу поэта на Новодевичьем кладбище.

В Центре авангарда в Еврейском музее пройдут бесплатная экскурсия по выставке "Эффект времени: влияние русского авангарда на современную моду" и лекция "Маяковский. Триумф и трагедия". Гостям расскажут, как на самом деле Маяковский относился к Пушкину, почему писал стихи лесенкой и что скрывалось за его эпатажем.

Также с программой "Будущее. Три мелодекламации и стихи футуристов" выступит "Электрокабаре" – проект электротеатра "Станиславский". В своем творчестве коллектив исследует отношения человека с искусством и временем.

"Ночь Маяковского" начнется в 21:00 с экскурсии "На трамвае с Маяковским". Маршрут пройдет от Чистых прудов до Шаболовки. И напоследок, в Центре авангарда библиотеки "Просвещение трудящихся" гости увидят фильм "Стеклянный глаз".

До конца года для москвичей откроют еще одну квартиру Маяковского. Квартиру № 24 в доме 36 на улице Красная Пресня, где Владимир Маяковский жил с 20 до 22 лет, превратят в музей.

Поэт жил в этой квартире с матерью и сестрами с 1913 по 1915 год. Помещение принадлежит Государственному музею Владимира Маяковского на Лубянке. Открытие музея запланировано на июль 2018 года и будет приурочено к 125-летию поэта.