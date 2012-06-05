День рождения Пушкина отметят на улицах города

День рождения Александра Сергеевича Пушкина в столице будет отмечаться на Пушкинской площади и сразу в нескольких парках.

На Пушкинской площади 6 июня в 14.00 состоится церемония открытия Пушкинского Дня России, которую проведет директор Государственного музея А.С. Пушкина. Поэты, чтецы, студенты ГИТИСа будут читать стихи и прозу поэта, а также покажут музыкальные номера, созданные по произведениям А.С.Пушкина.

В нескольких парках столицы в этот день будут показывать спектакли, читать стихи, проводить книжные ярмарки и мастер-классы по изготовлению бакенбардов.

Подробную программу мероприятий в честь 213 годовщины со дня рождения поэта можно посмотреть на сайте Департамента культуры Москвы.