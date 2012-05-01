Движение транспорта в Москве полностью восстановлено

Ограничения на движение транспорта в Москве сняты, оно восстановлено в полном объеме.

"1 мая в Москве состоялся ряд праздничных мероприятий, посвященных Дню Весны и Труда. В столице прошли демонстрации, уличные шествия и митинги, организованные политическими партиями и общественными движениями. В связи с этим на ряде улиц были ведены ограничения движения автотранспорта. В настоящий момент все мероприятия завершены, движение автотранспорта восстановлено в полном объеме", - говорится на сайте ГУ МВД России по г. Москве.