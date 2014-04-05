В ЮВАО рассмотрят ход строительства православных храмов

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5 апреля в рамках программы по строительству 200 православных храмов состоится рассмотрение хода реализации программы в ЮВАО.

В настоящее время население округа составляет почти 1,2 миллиона человек, а действующих православных храмов в округе всего 16. Поэтому в рамках программы запланировано возведение 22 новых православных храмов. На сегодняшний день ведутся работы на четырех объектах.

Выездные совещания проведет депутат Госдумы, советник мэра Москвы Владимир Ресин совместно с епископом Подольским Тихоном.