Гендиректор "Союз Мьюзик": "Мы хотим легализовать контент "ВКонтакте"

Фото: m24.ru/ Роман Васильев

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал социальную сеть "ВКонтакте" удалить со своего сайта композиции, принадлежащие "Студии "Союз" – это песни "Арии", "Короля и Шута", Любови Успенской и других артистов. Об этом сообщает МИА "Россия сегодня".

"Мы не преследуем цель снять музыку из сети "ВКонтакте". Но эта социальная сеть зарабатывает деньги на рекламе за счет трафика клиентов и подписчиков, она стала одной из самых популярных соцсетей в мире, однако наибольшая часть аудио- и видеоконтента используется там нелегально, то есть правообладатели не получают отчислений", – рассказал m24.ru генеральный директор ООО "Союз Мьюзик" Алексей Аляев.

По его словам, все действия сейчас направлены на то, чтобы смотивировать руководство "ВКонтакте" договориться с правообладателями.

"Мы хотим, что социальная сеть платила за свой контент. И если соглашение будет достигнуто, мы привлечем туда музыкантов и российских, и западных, кроме того, будет возможно предоставление эксклюзивного материала", – подчеркнул Аляев.

Он также отметил, что основная задача – это легализовать контент "ВКонтакте" при сохранении текущих пользовательских опций. "Мы считаем, что легализация "ВКонтакте" вкупе с открытием сервиса Apple Music даст революционный эффект на рынке легального цифрового контента", – добавил он.