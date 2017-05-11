Трамп укрепит кибербезопасность госструктур

Фото: ТАСС/DPA/Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres

США укрепят кибербезопасность правительственных структур. Соответствующий указ подписал глава государства Дональд Трамп, сообщает Reuters.

Указ должен способствовать укреплению кибербезопасности федерального правительства. Кроме того, он будет обеспечивать защиту от кибератак важнейших элементов инфраструктуры.

Ранее Трамп подписал указ о свободе вероисповедания. Принятие документа должно привести к ослаблению запрета на политическую деятельность церквей и других освобожденных от уплаты налогов религиозных учреждений.