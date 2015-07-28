Продажу лотерейных билетов на вокзалах хотят запретить

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Лотерейные магазины и терминалы планируется убрать с вокзалов, аэропортов и остановок общественного транспорта. С такой инициативой выступил Минфин, пишет "Российская газета".

Кроме того, под запрет могут попасть государственные и муниципальные учреждения, магазины и киоски в непосредственной близости от жилых домов.

Также планируется запретить продажу электронных лотерейных билетов через автоматы. Исключение составят те случаи, когда игра не предполагает выдачу билетов. Такие автоматы должны будут предоставлять возможность вносить оплату и выдавать выигрыши как наличными, так и с помощью пластиковой карты.

Нарушителям новых правил будут грозить крупные штрафы. Так граждане будут штрафоваться на 5 тысяч рублей, должностные лица – на 50 тысяч, размер штрафа для компаний составит от 300 до 500 тысяч рублей.

Примерно такие же штрафы предусмотрены за продажу лотерейных билетов несовершеннолетним.

Отметим, что с 1 июля 2014 года запрещено проведение всероссийских негосударственных, региональных, муниципальных и стимулирующих лотерей. Остались только государственные, которых в Москве насчитывается 33. Их организаторами выступают Минспорта, Минфин и Спецстрой России. Места продажи лотерейных билетов контролируются префектурами Москвы и общественными пунктами охраны порядка.

Россияне тратят в год на покупку лотерейных билетов в среднем 150–200 рублей. Это в 80 раз меньше, чем на западе. Испытывают фортуну примерно пять процентов населения России.