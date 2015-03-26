Российское правительство одобрило законопроект об амнистии капиталов

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Кабинет министров одобрил законопроект об амнистии капиталов и планирует сегодня внести его в Госдуму. В правительстве считают, что возможность легализации капиталов заинтересует преимущественно средний класс. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер России Игорь Шувалов, передает МИА "Россия сегодня".

По словам Шувалова, законопроект называется не "Об амнистии капиталов", как предполагалось ранее, а "Об упрощенном порядке декларирования имущества".

"По большей части мы считаем, что этот законопроект будет применим к людям, которые относят себя к среднему классу. У которых есть какое-то движимое и недвижимое имущество. Может быть, это имущество было тем или иным образом связано с каким-либо правонарушением", - цитирует агентство первого вице-премьера.

При этом граждане освобождаются от необходимости косвенно сознаваться в правонарушениях, они должны будут только "обозначить" свое имущество, подчеркнул Шувалов.

Участников амнистии капиталов освободят от уголовной, административной и налоговой ответственности (в пределах законодательства) за действия с приобретением или выводом имущества, которые совершались до 1 января 2014 года.

Таким образом, предприниматели, решившие легализовать свои средства и имущество в России, получат гарантии того, что правоохранительные органы не будут интересоваться источниками происхождения активов. Амнистия капиталов не распространится на лиц, уже осужденных за махинации с активами, а также фигурантов уголовных и административных дел.

Главную цель амнистии капиталов российские власти видят в деофшоризации экономики (возвращении капиталов в Россию из-за рубежа), а также в улучшении инвестиционного климата.