Правительство РФ запретило нанимать иностранцев в аптеки и на рынки

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С 1 января в России запрещается использовать труд иностранных работников в розничной торговле в аптеках, а также в палатках и на рынках, сообщает в понедельник официальный интернет-портал правовой информации. Постановление правительства об этом подписал в прошлый четверг премьер-министр Дмитрий Медведев.

Документ устанавливает долю иностранцев, которую можно использовать в сфере розничной торговли в 2014 году. Так, нельзя нанимать иностранцев в сфере розничной торговли фармацевтическими товарами, розничной торговли в палатках и на рынках, а также прочей розничной торговлей вне магазинов. В то же время предприятиям, торгующим алкогольными напитками, разрешено использовать до 15% иностранцев от общей численности работников предприятия.

Все работающие в указанных сферах хозяйствующие субъекты должны "до 1 января 2014 года привести численность используемых иностранных работников в соответствие с настоящим постановлением".

В 2013 году допустимая доля иностранных граждан в аптеках, розничной торговле в палатках и на рынках также составляла 0%. При этом в области розничной торговли алкогольными напитками иностранных рабочих могло насчитываться до 25%.