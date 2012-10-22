На трудоустройство инвалидов выделят около 2,5 млрд рублей из бюджета

Фото: ИТАР-ТАСС

Россия выделит из госбюджета около 2,5 миллиардов рублей на трудоустройство людей с ограниченными физическими возможностями.

"На осуществление мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов на оборудованные, оснащённые рабочие места, проектом федерального бюджета предусмотрены средства на 2013 год в объеме 873,3 млн рублей, на 2014 год – 918,7 млн рублей и на 2015 год – 963,7 млн рублей", - говорится в справке к распоряжению "О комплексе мер по трудоустройству инвалидов и обеспечении доступности профессионального образования на 2012–2015 годы", опубликованной на сайте правительства РФ.

"Распоряжение не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и будет реализовано в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", - отмечается в документе.

В рамках утвержденного комплекса мер будут создаваться условия, расширяющие возможности трудоустройства инвалидов. Рабочие места будут оборудоваться с учетом индивидуальных особенностей этих людей. Также государство планирует мероприятия по содействию трудоустройству на такие места.

Также правительство намерено обеспечить для инвалидов доступность профессионального образования: разработать требования к организации учебного процесса, а также утвердить специальные программы и образовательные стандарты для учащихся с ограниченными возможностями.

Для оценки эффективности мер власти намерены проводить регулярный мониторинг трудоустройства инвалидов и доступности для них профессионального образования.