На портале госуслуг может появиться единый личный кабинет

Министерство связи и массовых коммуникаций России намерено объединить личные кабинеты граждан на столичном и федеральном порталах госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В новый единый личный кабинет (ЕЛК) портала госуслуг будут интегрированы ведомственные и региональные порталы, а также многофункциональные центры (МФЦ).

До 14 августа соответствующие органы должны направить в Минкомсвязь свои предложения по развитию проекта, после чего министерство разработает план-график проекта и доложит о статусе его реализации на очередном заседании подкомиссии в декабре.

Сейчас на едином портале госуслуг (ЕПГУ) существует личный кабинет пользователя, однако новый ЕЛК, как заверяют в министерстве, оптимизирует взаимодействия гражданина и госорганов.

В частности, пользователи ЕПГУ в своем личном кабинете смогут отслеживать статус заявлений и историю обращений в органы исполнительной власти и МФЦ. Получить доступ к ЕЛК можно будет с любого из официальных ведомственных, региональных и муниципальных порталов.

В дальнейшем функционал сервиса будет расширен.