Подмосковье получит 63 миллиона рублей на выплаты молодым врачам

Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство РФ направит более 7,5 миллиарда рублей на выплаты молодым врачам в регионах в 2012 году. Согласно документу, размещенному на сайте кабмина, Московская область получит 63 миллиона рублей, Ленинградская область - 35 миллионов рублей.

Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» предусматривает разовые компенсационные выплаты в размере 1 миллиона рублей для молодых выпускников медицинских вузов, в возрасте до 35 лет, которые согласятся в 2011-2012 годах поехать работать в село на пять лет.

"Распоряжением устанавливается сумма направляемых на эти цели межбюджетных трансфертов с 6,484 до 7,544 миллиарда рублей в связи с уточнением числа заявок, поступивших от субъектов Российской Федерации", - говорится в документе.

Самые большие средства на выплаты молодым врачам предусмотрены для Башкирии - 553 миллиона рублей, передает РИА Новости. Меньше всего денег будет направлено в Магаданскую область - 1 миллион рублей.