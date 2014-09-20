Правительство отказалось от отмены пенсионных накоплений

Фото: ИТАР-ТАСС
Правительство не поддержало предложение отказаться от обязательной накопительной пенсионной системы в пользу добровольной накопительной системы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министра экономического развития России Алексея Улюкаева.
Он отметил, что идея, озвученная социальным блоком в правительстве, не получила одобрения. Министр подчеркнул, что пока решено только заморозить накопительную часть пенсий и перечислить их в негосударственные пенсионные фонды в 2014 и 2015 годах.
Напомним, что правительство России приняло решение продлить на 2015 год мораторий на формирование накопительной части пенсий. То есть, те взносы, которые должны были пойти в накопительную составляющую, направят в распределительную.
Ссылки по теме
- Более половины россиян предпочли накопительную пенсию
- Правительство продлило на год заморозку накопительной части пенсий
Тогда же появилась информация, что кабмин может полностью отменить накопительную часть, поскольку она "не доказала свою эффективность".
За такой ход выступал социальный блок правительства, но он столкнулся с противодействием со стороны финансово-экономического сектора. Его представиели счиатли, что в результате будет подорвано доверие населения к пенсионной реформе, а экономика лишится "длинных денег".
Накопительная пенсияПенсионные накопления - это страховые взносы на накопительную пенсию, которые работодатель перечисляет в Пенсионный фонд или в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в рамках обязательного пенсионного страхования. Кроме того, сюда относятся суммы уплаченных гражданами дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, а также суммы взносов, перечисленных государством на софинансирование пенсионных накоплений и доход от инвестирования этих средств.
Пенсионные накопления формируются у работающих граждан 1967 года рождения и моложе. Управляющая компания или выбранный гражданином НПФ инвестируют средства пенсионных накоплений. Сформированный таким образом капитал в будущем будет выплачиваться в качестве пенсии.