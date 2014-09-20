Правительство отказалось от отмены пенсионных накоплений

Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство не поддержало предложение отказаться от обязательной накопительной пенсионной системы в пользу добровольной накопительной системы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министра экономического развития России Алексея Улюкаева.

Он отметил, что идея, озвученная социальным блоком в правительстве, не получила одобрения. Министр подчеркнул, что пока решено только заморозить накопительную часть пенсий и перечислить их в негосударственные пенсионные фонды в 2014 и 2015 годах.

Напомним, что правительство России приняло решение продлить на 2015 год мораторий на формирование накопительной части пенсий. То есть, те взносы, которые должны были пойти в накопительную составляющую, направят в распределительную.

Тогда же появилась информация, что кабмин может полностью отменить накопительную часть, поскольку она "не доказала свою эффективность".

За такой ход выступал социальный блок правительства, но он столкнулся с противодействием со стороны финансово-экономического сектора. Его представиели счиатли, что в результате будет подорвано доверие населения к пенсионной реформе, а экономика лишится "длинных денег".