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События

17 августа 2012, 15:28

Правительство одобрило прямые выборы мэров

правительство РФ выборы мэра власть жизнь в мире

ИТАР-ТАСС

Правительство РФ одобрило законопроект, вводящий обязательность выборов глав муниципалитетов.

Эксперты приветствуют возвращение выборов мэров, однако отмечают, что законопроект сужает полномочия местного самоуправления, которое имеет право само решать вопросы организации власти на местах, пишет сегодня "Коммерсантъ".

Законопроект предполагает, что все главы муниципальных образований должны избираться на прямых выборах. Потом они в соответствии с уставами могут возглавить либо администрацию, либо муниципальный парламент. В последнем случае "на хозяйство" назначается сити-менеджер.

Согласно законопроекту, предполагается также, что вместе с мэром будет избираться и его заместитель. В случае досрочного ухода градоначальника в отставку заместитель "вступает в должность главы муниципалитета до истечения срока, на который он избран". Также проект дает право "избирать на прямых выборах председателя контрольно-счетного органа" и его заместителя, если это будет предусмотрено местным уставом.

По данным Минрегиона, сейчас избираются главы 12 тысяч 500 муниципалитетов (54%).

Предполагается, что в Госдуму проект будет внесен в начале осенней сессии как правительственный.

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