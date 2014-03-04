Правительство РФ получит право регулировать беспошлинный ввоз товаров

Фото: ИТАР-ТАСС

Российскому правительству намерены дать право регулировать беспошлинный ввоз товаров в страну, соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

В настоящее время нормы регулирует таможенная служба. Согласно тексту документа, правительство сможет вводить дополнительные ограничения на ввоз и вывоз товаров, устанавливать объемы беспошлинной доставки курьерскими службами и почтой.

Ранее ФТС определила максимальный вес и стоимость посылки, которую можно будет ввезти в страну. Без пошлины будут приниматься отправления весом до 10 килограммов и стоимостью до 200 евро.

Напомним, 23 января логистические операторы - DHL, DPN, Pony Express, FedEx, TNT, UPS и СПСР - прекратили доставку в Россию экспресс-грузов, содержащих товары для личного пользования граждан.

Решение операторов связано с тем, что ранее в России был изменен и усложнен порядок оформления этих товаров: в перечень документов теперь входят копия паспорта с регистрацией, заказ из интернет-магазина, фото товара и подлинники договора на оказание услуг по таможенному декларированию с копией банковской карты.