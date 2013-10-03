Срок выбора тарифа накопительной части пенсии продлят до 2016 года

Россияне могут определиться с накопительной частью пенсии до конца 2015 года

Правительство России одобрило проект федерального закона, согласно которому право застрахованных лиц выбрать тариф накопительной части пенсии продлевается до конца 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

Законопроектом предлагается продлить до 31 декабря 2015 года право граждан выбрать вариант своего пенсионного обеспечения, направив 0 или 6 процентов индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование накопительной части трудовой пенсии.

Кроме того, в случае, если выбранный застрахованным лицом вариант не соответствует требованиям закона о гарантиях пенсионных накоплений и требованиям ЦБ, поступившие в 2014 году страховые взносы направляются в распределительную составляющую пенсионной системы.

Ранее стало известно, что Министерство финансов вернет россиянам пенсионные накопления, которые будут направлены в распределительную систему за 2014 год. Ведомство планирует создать для этих целей специальный резерв за счет экономии в трансферте Пенсионному фонду России. Об этом говорится в одном из законопроектов, который будет внесен в Госдуму.