Правительство Москвы обсудило итоги работы в сфере защиты прав потребителей

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Итоги работы в сфере защиты прав потребителей за минувший год были подведены в ходе совещания мэра Москвы Сергея Собянина и столичного правительства.

По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по Москве Елены Андреевой, в минувшем году ведомство получило более 32 тысяч обращений граждан, касающихся защиты прав потребителей. Этот показатель на 10 процентов ниже, чем годом ранее.

А вот характер обращений практически не изменился. Больше всего в 2016 году жаловались на нарушения прав потребителей в сфере розничной торговли (40,1 процента), ЖКХ (11 процентов) и в сфере финансовых услуг (5,9 процента). Примерно каждое 10-е обращение послужило основанием для проведения внеплановой проверки организации. Согласно решениям судов, в пользу потребителей было присуждено 81,1 миллиона рублей.

Новым направлением работы ведомства стал контроль за соблюдением правил маркировки меховых изделий (например, шуб, манто и так далее) идентификационными знаками. Данная маркировка была введена в конце лета минувшего года. Ее главная задача – обеспечение защиты потребителей от продажи фальсифицированных меховых изделий, а также осуществление своевременных налоговых отчислений со стороны поставщиков.

В течение трех месяцев – с октября по декабрь – специалисты Роспотребнадзора проверили 108 торговых площадок, торгующих меховыми изделиями. По итогам было вынесено 37 решений о конфискации 396 единиц контрафактных меховых изделий на сумму 25,4 миллиона рублей. На нарушителей наложены штрафы в размере 940 тысяч рублей.

Еще одним новым направлением работы ведомства стал контроль за соблюдением законодательства о защите прав потребителей со стороны агрегаторов такси. В минувшем году впервые удалось привлечь перевозчиков к административной ответственности. Например, на 100 тысяч рублей была оштрафована компания Uber за введение в заблуждение относительно потребительских свойств услуги агрегатор такси.