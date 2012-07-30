"Коммерсантъ": понедельник, 30 июля

Пенсионный фонд выводят за черту вредности

Сотрудники опасных производств могут первыми потерять государственную пенсию

Министерство труда может начать новую реформу пенсионной системы с сотрудников вредных и опасных производств. Финансирование выплат для них досрочных пенсий предлагается переложить с государства на бизнес уже в 2013–2014 годах. Сейчас таких пенсионеров в России более 6 млн. Работников, близких к выходу на пенсию, нововведение не коснется, но их более молодым коллегам придется договариваться о досрочной пенсии с работодателем.

Мария Яковлева, Александра Баязитова, Дарья Николаева, Петр Руденко, "Ъ"

"Единая Россия" поймала себя за руку

Рязанский губернатор обвинен в фальсификации итогов праймериз

Праймериз "Единой России" по выдвижению кандидата в рязанские губернаторы закончились скандалом. Заместитель секретаря регионального отделения партии, депутат облдумы Сергей Сальников заявил, что их итоги были сфальсифицированы, а голоса за губернатора Олега Ковалева отданы под давлением. В "Единой России" считают, что партийца обидело поражение. В регионе не исключают, что бывший министр сельского хозяйства области Сергей Сальников будет выдвинут в губернаторы от Аграрной партии. Эксперты констатируют раскол в региональных элитах и не берутся предсказывать исход голосования.

Наталья Башлыкова, "Ъ"

Сберегательная пассивность

Граждане и компании все чаще предпочитают тратить

Российские граждане и компании стали меньше сберегать. Компании сталкиваются с нехваткой свободных рублевых средств, а граждане предпочитают больше тратить, подстегиваемые возможностями потребительского кредитования.

Ольга Шестопал, Александра Баязитова, "Ъ"

Москва не дождалась автобуса

Правительство столицы судится с группой ГАЗ

Правительство Москвы недовольно качеством автобусов своего основного поставщика — группы ГАЗ Олега Дерипаски. Городской департамент транспорта утверждает, что в прошлом году группа поставила более 2 тыс. автобусов с бракованной системой кондиционирования, а теперь задерживает сроки поставок. Город пытается взыскать через суд с автобусного дивизиона ГАЗа более 260 млн руб. неустойки. В ГАЗе свою вину отрицают.

Егор Попов, "Ъ"

60 млрд рублей обошлись недорого

За незаконное обналичивание и отмывание дали условные и небольшие сроки

В Басманном суде Москвы вынесен приговор пяти членам преступной группы, обвинявшимся в незаконном обналичивании и отмывании более 60 млрд руб. Фигуранты дела получили от двух лет условно до трех с половиной лет реального лишения свободы. Организатор группы бывший топ-менеджер Русского генерального банка, МДМ-банка и Генбанка Сергей Федосов, дело которого было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке, еще в мае 2011 года получил три года условно.

Олег Рубникович, "Ъ"

Алексея Навального заводят в "Кировлес"

Оппозиционера вызвали на допрос после его критики в адрес главы СКР

Сегодня в следственном комитете России (СКР) по уголовному делу о причинении имущественного ущерба ГУП "Кировлес" будет допрошен оппозиционер Алексей Навальный. Ранее он сам уличил главу СКР Александра Бастрыкина в противоправной коммерческой деятельности на территории Чехии. Проверки по этому поводу в 2008 году безуспешно добивался депутат Александр Хинштейн. На сей раз обращение Навального администрация президента обещает передать в Генпрокуратуру.

Григорий Туманов, Олег Рубникович, "Ъ"