Мэрия предложила перенести "Марш миллионов"

Сергей Удальцов

Мэрия Москвы предложила организаторам запланированного на 6 мая "Марша миллионов" поменять маршрут и провести шествие на Фрунзенской набережной, а митинг - в "Лужниках". Организаторы акции добиваются разрешения на проведение марша на Тверской улице и митинга на Манежной площади.

"Отказ мотивируют подготовкой к параду. Мы не согласны, завтра получим официальный ответ, будем продолжать переговоры и настаивать на проведении в центре", - написал координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов в своем микроблоге в Twitter.