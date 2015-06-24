Павел Малыхин назначен и.о. начальника управления госслужбы и кадров

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Павел Малыхин назначен исполняющим обязанности начальника управления государственной службы и кадров правительства Москвы, сообщает Агентство "Москва". Соответствующий приказ подписан мэром города.

Ранее эту должность занимала Александра Александрова, которую Сергей Собянин назначил председателем комитета общественных связей города.

Напомним, Малыхин работал на посту замначальника управления государственной службы и кадров правительства столицы.

Отметим, что в 2015 году в мэрии произошел ряд крупных кадровых перестановок. Так, 10 марта Александр Кибовский был назначен руководителем департамента культуры Москвы вместо подавшего в отставку Сергея Капкова. Кибовский с 2010 года руководил департаментом культурного наследия. Ранее он два года возглавлял Росохранкультуру.

Кроме того, в апреле Владимир Зотов был назначен советником мэра и покинул пост префекта Юго-Восточного округа. Его место занял Андрей Цыбин, занимавший на тот момент пост руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы.

В свою очередь, Владимир Говердовский был назначен главой департамента ЖКХ и уволен с должности префекта СЗАО. Новым префектом Северо-Западного округа назначен Алексей Пашков.