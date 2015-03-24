В Москве 70% преступлений раскрыли с помощью видеокамер - Собянин

В 52 районах столицы улучшилась криминогенная обстановка. Наиболее ощутимое снижение уровня преступности произошло в Таганском районе и Гольянове, заявил на заседании президиума правительства Москвы глава департамента региональной безопасности Алексей Майоров.

"Мы обследовали в прошлом году 52 района, в них идет снижение криминогенности. Существенное уменьшение количества совершенных преступлений произошло в районах Таганский (16 процентов), Сокол (15,8 процента), Северный (12,6 процента) и Гольяново (9,2 процента)", – передает слова Майорова корреспондент M24.ru.

Снижения уровня преступности удалось добиться за счет установки камер видеонаблюдения. За прошлый год дополнительно поставили 813 камер.

Столичные правоохранители выявили и ликвидировали 42 наркопритона, результат дали и меры по борьбе с распространением курительных смесей.

"Нам также удалось добиться снижения числа преступлений в торговых комплексах, – отметил Майоров. – В этот список вошли ТЦ "Семеновский", "Щелково", "Савеловский". В "Золотом Вавилоне" в прошлом году совершено на 30 процентов меньше преступлений, чем годом ранее".

Напомним, более 2 тысяч уголовных дел в 2014 году возбуждено по сообщениям, поступившим от москвичей. Всего жители столицы направили в правоохранительные органы 13 тысяч сообщений, что в 1,5 раза больше, чем в 2013 году. Более 80% из поступивших сообщений подтвердилось.

За год полицейские изъяли в столице более 227 килограммов "спайсов". Всего за год сотрудники правоохранительных органов выявили в столице на 32% больше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. При этом на 25% увеличилось количество установленных притонов.