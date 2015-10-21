В столице пройдет форум "Рынок труда и политика занятости"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

22 октября в столице пройдет социальный форум "Рынок труда и политика занятости: состояние и перспективы развития". Мероприятие организовано департаментом труда и занятости населения столицы, сообщает его пресс-служба.

На форуме произойдет обмен мнениями и опытом между органами исполнительной власти, службами занятости различных субъектов России, а также научным сообществом. Участники обсудят различные предложения по улучшению ситуации на рынке труда.

В мероприятии примут участие Министерство труда России, Роструд, правительство Москвы, депутаты Госдумы и Мосгордумы, а также главы органов исполнительной власти ряда субъектов федерации.

В ходе заседаний участники оценят текущее положение дел на рынке труда, ситуацию с подготовкой профессиональных кадров, а также обсудят предложения по улучшению имиджа государственной службы занятости.

Мероприятие пройдет в здании правительства Москвы на Новом Арбате. Итоговые документы форума используют при подготовке законов в сфере труда и занятости.