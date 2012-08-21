Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Мэр Москвы

21 августа 2012, 13:43

Возмещение затрат при расторжении инвестконтрактов ускорится

правительство Москвы мэр Москвы инвестиции выплаты бюджет компенсации Градостроительно-земельная комиссия Сергей Собянин городское управление

ИТАР-ТАСС

Правительство Москвы утвердило порядок взаимодействия органов исполнительной власти при возмещении затрат, понесенных инвесторами при расторжении контрактов с ними.

Новый порядок позволит городу выплачивать компенсации без судебных процедур. Это ускорит получение выплат и избавит власти от дорогих и обременительных судебных процессов. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу города Сергея Собянина.

"Если добросовестный инвестор понес реальные затраты, а инвестконтракт был расторгнут, он имеет право на получение компенсации", - отметил мэр. Он подчеркнул, что выплата компенсационных платежей необременительна для города.

По словам Сергея Собянина, возмещению подлежат все разумные расходы инвестора. Компенсируются прямые платежи инвесторов в бюджет города, платы за технологическое присоединение, затраты на предпроектные, проектные и строительно-монтажные работы, а также затраты на отселение, вывод собственников, арендаторов и пользователей зданий.

Согласно новому порядку, решение вопросов о возмещении расходов инвестора будет принимать Градостроительно-земельная комиссия Москвы.

Ссылки по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать