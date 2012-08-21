Возмещение затрат при расторжении инвестконтрактов ускорится

ИТАР-ТАСС

Правительство Москвы утвердило порядок взаимодействия органов исполнительной власти при возмещении затрат, понесенных инвесторами при расторжении контрактов с ними.

Новый порядок позволит городу выплачивать компенсации без судебных процедур. Это ускорит получение выплат и избавит власти от дорогих и обременительных судебных процессов. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу города Сергея Собянина.

"Если добросовестный инвестор понес реальные затраты, а инвестконтракт был расторгнут, он имеет право на получение компенсации", - отметил мэр. Он подчеркнул, что выплата компенсационных платежей необременительна для города.

По словам Сергея Собянина, возмещению подлежат все разумные расходы инвестора. Компенсируются прямые платежи инвесторов в бюджет города, платы за технологическое присоединение, затраты на предпроектные, проектные и строительно-монтажные работы, а также затраты на отселение, вывод собственников, арендаторов и пользователей зданий.

Согласно новому порядку, решение вопросов о возмещении расходов инвестора будет принимать Градостроительно-земельная комиссия Москвы.