Суд оставил без удовлетворения жалобу мэрии по "делу "Интеко"

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Девятый апелляционный арбитражный суд столицы оставил без удовлетворения жалобу мэрии на предыдущее судебное решение в тяжбе с компанией "Интеко". Таким образом, правительство Москвы должно выплатить строительной компании 129,8 млн рублей компенсации за строительство детского сада.

Также суд оставил без изменения решение предыдущей инстанции по встречному иску, где правительство столицы требовало взыскать с "Интеко" около 800 тысяч долларов, сообщает РАПСИ.

Напомним, 28 мая арбитраж Москвы удовлетворил иск "Интеко" к мэрии столицы. Строительная компания требовала взыскать затраты, понесенные при проектировании и строительстве детского сада в Поповом проезде (Восточный административный округ). По мнению правительства, площадь построенных объектов превысила допустимую по договору, что вызвало повышение нагрузки на инфраструктуру. Власти требовали компенсировать затраты на обустройство инфраструктуры.

Суд принял сторону "Интеко", поскольку посчитал, что все обязательства по контракту между строительной компанией и мэрией были выполнены.

ЗАО "Интеко" - многопрофильная компания, входящая в число ведущих игроков столичного девелоперского рынка. Компания осуществляет строительство жилья и иных объектов, архитектурное проектирование, а также занимается риелторской деятельностью.