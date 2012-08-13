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13 августа 2012, 16:22

Со столичной мэрии взыскан 231 млн рублей за срыв строительства

правительство Москвы строительство суды Арбитражный суд Москвы

Фото: vesti.ru

13 августа Арбитражный суд Москвы взыскал со столичного правительства 231,3 миллиона рублей ущерба за срыв строительства элитного жилого комплекса недалеко от Храма Христа Спасителя, сообщает РИА Новости. Иск подала компания ООО "Торговый дом гильдии кинорежиссеров "Форум XXI век".

Исковые требования суд удовлетворил частично. Компания просила взыскать с властей 397,663 миллиона рублей в качестве реального ущерба, а также 141,9 миллиона рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. По последнему требованию суд прекратил производство.

По сообщению истца, в 2000 году мэрия города начала поиск инвесторов на строительство центра искусств на улице Пресненский Вал и гостиничного комплекса в Соймоновском проезде напротив Храма Христа Спасителя (позже в проезде планировалось возвести элитный жилой комплекс).

Столичные власти заключили с ТД "Форум XXI век" два договора аренды этих земельных участков сроком на 49 лет. Но в 2005 году мэрия Москвы расторгла договоры аренды земли. На тот момент компания уже вложила средства в предпроектную подготовку и строительство объектов. Также в состав убытков входят проценты по обслуживанию кредита, полученного в казахстанском Казкоммерцбанке.

Представитель мэрии утверждает, что в 2006 году постановлением Президиума Высшего арбитражного суда РФ договор на аренду участка в Соймоновском проезде был признан незаключенным, а расторжение второго договора аренды было узаконено решением суда в 2007 году.

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