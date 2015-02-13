Депутаты Мосгордумы предложат дополнительные меры по борьбе с кризисом

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Московские депутаты по итогам I квартала 2015 года предложат дополнительные меры по борьбе с экономическим кризисом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

"По итогам первых трех месяцев года мы посмотрим динамику экономического развития, первые данные по исполнению столичного бюджета, и тогда сможем сделать какие-то выводы относительно того, какие еще необходимо принять решения или законы для устойчивого развития столицы", - отметил Алексей Шапошников.

Напомним, 10 февраля правительство Москвы утвердило антикризисный план на 2015 год, куда вошли предложения общественных деятелей, предпринимателей, депутатов. План включает более 70 первоочередных и системных мероприятий. Предполагается, что этот список будет постоянно корректироваться в зависимости от экономической ситуации.

Одним из ключевых направлений плана является социальная поддержка граждан. Так, в рамках реализации плана власти выделят 1,7 млрд рублей из резервного фонда на оказание адресной помощи москвичам.

По словам Шапошникова, в течение ближайшего месяца депутаты должны принять законопроекты, необходимые для реализации плана.

Антикризисный план предусматривает "налоговые каникулы" (установленный срок, в течение которого фирма освобождается от уплаты налога) для предпринимателей, выбравших упрощенную или патентную систему налогообложения и осуществляющих деятельность в научной, производственной и социальной сферах.

В первую очередь планируется принять закон о расширении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения.

Кроме этого, в ближайшее время Мосгордума рассмотрит законопроект о мерах налогового стимулирования инвестиционной активности предприятий.

"Речь идет о том, что при создании новых производств предприниматели смогут, например, получить скидку или будут совсем освобождены от уплаты налога. И, наконец, в целях привлечения иностранных инвесторов в промышленный сектор городской экономики Мосгордума рассмотрит законопроект, согласно которому инвесторам будет предоставлен ряд гарантий, в том числе финансовых", - пояснил Шапошников.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин указал на важную составляющую антикризисного плана - сохранение стабильных цен на продовольствие. Мэр поручил содействовать поставкам продовольствия на московский рынок, создавая добросовестную конкуренцию и таким образом влияя на цены. Власти Москвы и далее намерены контролировать поставки продовольственного сырья.