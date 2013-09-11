Акции киноцентра "Октябрь" уйдут с молотка

Фото: ИТАР-ТАСС

Московское правительство продает 40% акций ОАО "Киноцентр "Октябрь". Торги пройдут 14 ноября этого года. Минимальная стоимость пакета составит 429,9 миллионов рублей, а "шаг аукциона" - 21,4 миллиона.

Прием заявок начался 9 сентября и продлится до 25 октября.

Кинотеатр "Октябрь" был построен в 1967 году на Калининском проспекте (нынешний Новый Арбат). В 1998 году в кинотеатре началась реконструкция, а спустя шесть лет было загеристрировано предприятие ОАО "Киноцентр "Октябрь".

В 2005 году право на долгосрочное управление киноцентром получила компания "Каро Фильм", в том же году завершилась и долгосрочная реконструкция киноцентра.

Сегодня киноцентр "Октябрь" - это девятизальный мультиплекс, рассчитанный более чем на 3 тысячи человек. В фойе кинотеатра размещено несколько баров и кафе, здесь же находятся и детские игровые автоматы.