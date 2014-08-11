Идеи для города: как чиновники станут "Новаторами Москвы"

Фото: novators.msk.ru

В Москве 16 июля стартовал конкурс "Новаторы Москвы". Организаторы проекта предлагают чиновникам высказать свои идеи об улучшении правительственных сервисов и городской инфраструктуры, повышении качества госуслуг и внедрении новых сервисов и технологий. О том, как родилась идея организовать конкурс, каковы критерии отбора лучших предложений и почему проект "Новаторы Москвы" важен не только для чиновников, но и москвичей M24.ru рассказал руководитель управления специальных проектов Центра инновационного развития столичного правительства Сергей Тихонов.

- Как появилась идея организовать конкурс "Новаторы Москвы"? Есть ли аналоги конкурса в России и за рубежом?

- Идея появилась также, как и появляются большинство идей - спонтанно. Основана она на программе обучения руководителей правительства Москвы инновационным проектам, которая проводилась совместно с Центром инновационного развития и "Сколково". Говоря об аналогах этой идеи, стоит отметить, что сейчас подобные проекты реализуются в большом количестве, как в зарубежных организациях, так и в больших российских корпорациях и госкорпорациях таких, как РЖД, "Сбербанк", "Альфабанк". Кроме того, существует обширный зарубежный опыт. Но говоря о реализации в государственных структурах, именно правительственных, мы делаем это впервые.

- Почему проект рассчитан именно на чиновников? Почему вы не захотели, чтобы москвичи высказали какие-то идеи? Или вы хотите, чтобы таким образом повышалось именно качество руководителей?

- Привлечение горожан для управления городом очень важно, и сейчас в Москве реализуется много проектов, в частности "Активный гражданин". Горожанин хорошо знает, что сделать, а сотрудник правительства Москвы хорошо знает ответ на вопрос, как это сделать, как реализовать. В нашем представлении, люди, которые работают на местах, лучше всего знают, как и что можно изменить, как и что можно улучшить.

- Сейчас у чиновников существует возможность предлагать свои идеи?

- Идеи предлагают и сейчас, но вопрос в том, какое количество идей и каково их качество. Есть несколько причин, по которым обычному сотруднику в любой организации достаточно сложно предложить свою идею. Предположим, я предложу свою идею, а руководитель может посчитать ее глупой. Или я уже предлагал несколько раз, но на нее не обратили внимания. Или я предложу – а меня ее и делать еще заставят. В конкурсе эти барьеры по продвижению идеи нивелируются. Человеку, который предлагает идею, необязательно воплощать ее в жизнь, но он имеет такую возможность. Он может подать идею, изначально не указывая свое авторство, а после того, как она победит, заявить свое имя. Таким образом конкурс стимулирует желание сотрудников что-то предлагать.

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- Кто и как может предложить идею? Какие условия предъявляются к участникам конкурса?

- Конкурс создан для всех сотрудников правительства Москвы, для всех подведомственных учреждений. Идею предложить очень просто: есть сайт, информация о котором разослана во все правительственные структуры. На сайте человек регистрируется, формулирует заявку и отправляет ее в систему.

- Идею может подать только один человек или группа авторов?

- Идея может подаваться как одним человеком, так и группой авторов. Мы приветствуем командную работу.

- Можно ли подать идею анонимно?

- Если человек изначально не хочет, чтобы его идея выходила на публичное обозрение и была видна его фамилия, то он может временно свое имя скрыть. После того, как идея проходит в финал и человек об этом узнает, мы связываемся с ним через систему. Гражданин заявляет о том, что "это моя идея – она победила". Если же, предположим, идея в финал не проходит, он может так и не раскрывать информацию о себе.

- Идеи будут размещены в открытом доступе? Можно ли будет посмотреть их на сайте?

- Идеи могут посмотреть все сотрудники правительства Москвы и подведомственных учреждений.

- После того, как будут выбраны финалисты, идеи разместят в открытом доступе?

- Конечно, после того, как будут выбраны финалисты – мы рассчитываем, что будет около 50 проектов-финалистов, - мы сделаем эту информацию публичной.

- Каковы критерии выбора лучшей идеи? Кто определит лучшие новаторские проекты?

- Существует два основных критерия отбора лучших идей - это, прежде всего, пригодность, то есть насколько сейчас идея, которую предложили, соответствует тем целям и задачам, которые стоят перед правительством, перед городом. Второй – это реализуемость. Другими словами, насколько сейчас в той структуре, которая предлагает идею, есть ресурсы для ее реализации.

Выбором проектов-победителей будет заниматься специальная конкурсная комиссия, в состав которой войдут представители всех департаментов и ведомств правительства Москвы.

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- Смогут ли участники конкурса оценивать идеи своих конкурентов?

- Конкуренции здесь нет. Мы стремимся создать такое пространство, где все сотрудники могут видеть идеи и предложения друг друга, давать комментарии, оценивать их. Тем самым мы хотим создать пространство для обмена интересными практиками, идеями, предложениями.

- Получается, что участники проекта смогут вносить корректировки в идеи других участников?

- Впоследствии да. Обязательно будет этап доработки, в первую очередь, финальных проектов. И конечно, комментарии других сотрудников автор идеи может учесть во время доработки своего проекта до финальной стадии.

- Сколько победителей вы планируете отобрать? Или все хорошие идеи будут реализованы?

- Мы планируем выйти на 5 тысяч предложений по итогам конкурса и 50 проектов-победителей. Из них будут обязательно выбраны лучшие и представлены на Московском урбанистическом форуме. Там и пройдет награждение победителей.

- В какие сроки вы планируете реализовывать проекты победителей?

- Реализация проектов начнется с 1 января 2015 года. Мы будем следить за тем, как идеи реализуются. Мы хотим, чтобы каждый проект, каждая идея была реализована и принесла пользу городу.

- Есть более приоритетные направления конкурса?

- Конечно, есть 14 приоритетных направлений. Они изложены на сайте. При этом можно выбрать направление под названием "другое". Конечно, приоритетными направлениями являются ЖКХ, образование, медицина - все то, чем живет сейчас город.

- Кандидат может подать заявки на несколько направлений?

- Кандидат может подать неограниченное число предложений. Чем больше, тем лучше. Мы призываем активно участвовать в конкурсе, потому что чем больше будет предложений, тем больше будет важных проектов. И неважно, что в итоге будет 50 победителей, ведь некоторые идеи останутся внутри департаментов и иных ведомств, где также будут реализованы в 2015 году.

- Поступили уже какие-то предложения?

- В среднем, ежедневно на сайте регистрируется 100-150 человек. Всего поступило более 30 предложений. Есть очень интересные, одно из первых предложений поступило от автора из Зеленограда. Он предложил внедрить систему делового совершенствования для системы ЖКХ.

Мы очень много ждем от этого конкурса. С одной стороны, мы хотим выявить и реализовать интересные перспективные проекты. С другой - вовлечь сотрудников правительства Москвы и подведомственных учреждений в инновационный процесс. Нам кажется очень значимым, чтобы не только руководители каждый день думали о том, как и что можно улучшить, но думал и каждый сотрудник в организации. И по этому пути сейчас идут практически все крупные и мелкие компании во всем мире. Мы хотим создать пространство, где люди могут обмениваться своими идеями, предложениями, опытом. Это очень важный элемент повышения эффективности нашей работы.

- Каковы сроки конкурса?

- Есть несколько основных этапов. До 15 октября мы собираем основные заявки и предложения. Затем в течение полутора месяцев мы проводим отбор, доработку, "упаковку" финальных проектов. Итоги конкурса подведем на Московском урбанистическом форуме, который пройдет в середине декабря 2014 года.

- Если конкурс пройдет успешно, планируете ли в дальнейшем его проводить?

- Мы уверены, что конкурс будет удачным и рассчитываем на его проведение в 2015 и в 2016 годах.

Беседовала Мария Солтыс