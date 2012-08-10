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Политика

10 августа 2012, 15:12

Мэр произвел перестановки в правительстве Москвы

правительство Москвы власть Сергей Собянин

ИТАР-ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин провел ряд кадровых перестановок.

Как сообщает информационный центр правительства Москвы, освобожден от должности заместитель руководителя департамента финансов Григорий Прокуронов.

Елену Чугарину Сергей Собянин назначил первым заместителем руководителя департамента экономической политики и развития. С ней заключен служебный контракт на пять лет.

Кроме того, Елена Колесова заняла должность главы управы района Северный, Николай Лебедев стал главой управы района Марфино, Владимир Шелухин назначен главой управы района Печатники. Служебные контракты с ними заключены на срок полномочий мэра Москвы.

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