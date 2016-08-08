Кадырова покинула пост замруководителя департамента финансов

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Эльмиру Кадырову освободили от должности замруководителя департамента финансов столицы в соответствии с распоряжением Сергея Собянина, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Согласно документации, Кадырова покинула пост, который она занимала с 2013 года, по собственной воле. Экс-замруководителя департамента занималась бюджетной политикой, ресурсами госпрограмм и другими финансовыми вопросами в социальной сфере города, в том числе образования, культуры, спорта, здравоохранения, СМИ, молодежной политики и общественных отношений.

Помимо этого мэр Москвы назначил Константина Горяинова на должность замруководителя столичного департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма. Горяинов будет исполнять свои обязанности по служебному контракту сроком на три года.