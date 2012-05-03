Обзор печатной прессы за 3 мая

Все жилье, требующее ремонта, на присоединяемых к Москве территориях теперь будет включено в городскую программу капремонта. Об этом "Известиям" рассказал член комиссии Мосгордумы по жилищной политике Иван Новицкий. По мнению экспертов, это может спасти жильцов от оплаты 100 процентов расходов на ремонтные работы. Однако процесс может затянуться из-за различий между типовыми домами Москвы и области. "Известия"

Мэр столицы Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект закона "О научно-технической и инновационной деятельности в городе Москве", закрепляющего механизмы господдержки создателям технопарков, технополисов и бизнес-инкубаторов. После принятия документа правительство определит компании, которые получат налоговые льготы, субсидии и административную поддержку от властей. "Известия"

Столичная мэрия обеспечит всех городских чиновников электронными подписями. На эти цели в 2012 году правительство Москвы потратит почти 100 млн рублей. Как рассказала "Известиям" пресс-секретарь IT-департамента города Елена Новикова, это позволит ведомствам ускорить предоставление москвичам госуслуг. "Известия"

Столичные власти теперь будут "заказывать" медицинским вузам врачей, в которых город ощущает острую нехватку. Бюджет Москвы готов оплатить два года ординатуры нужному специалисту, однако после этого выпускник будет обязан еще три года отработать в учреждении, в которое его направят чиновники. "Известия"

В мэрии подмосковного города Жуковский в среду, 2 мая, представители местной администрации и активисты движения "Жуклес" попытались провести первые переговоры о судьбе Цаговского леса. Экозащитники требовали от местных властей предоставить документы, дающие право на вырубку деревьев для строительства автотрассы. Представители мэрии безуспешно пытались остановить волну недовольства граждан. "Московские новости"

"Первый канал" лишился участка на Олимпийском проспекте, где с 2004 года собирался построить свой телецентр и медиапарк. Эта площадка находится на территории спорткомплекса "Олимпийский", который, как и "Лужники", мэрия будет готовить к чемпионату мира по футболу 2018 года. В качестве альтернативы "Первому" предложена земля на территории завода "Серп и Молот" на юно-востоке Москвы. "Коммерсантъ"

В обсуждении схем финансирования государственного имущества аэропортов, в первую очередь взлетно-посадочных полос, Минтранс вернулся к идее объединения Шереметьево, Внуково и Домодедово. В качестве базовой схемы предлагается приватизация и внесение в уставный капитал объединенной компании аэродромных комплексов. В результате государство получит в ней контроль даже при условии консолидации крупнейшего в стране аэропорта, полностью частного Домодедово. Прочие варианты финансирования представляют собой концессии, примеры которых в мировой практике единичны. "Коммерсантъ"