В КХЛ изменили "правило легионеров"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В новом сезоне Континентальной хоккейной лиги будет действовать "правило легионеров". В новой трактовке легионером не является только игрок, который может выступать за сборную России. Соответствующий приказ появился на сайте Министерства спорта России.

Это означает, что белорусы и казахстанцы автоматически становятся легионерами. Всего в российских клубах КХЛ не может числиться более 5 легионеров в заявке.

Ограничение не распространяется на зарубежные клубы лиги. Так, минское "Динамо" может заявлять сколько угодно белорусов, а рижское – латвийцев. Аналогичная ситуация и с "Йокеритом" и другими клубами из зарубежья.

Приказ Минспорта вызвал серьезное недовольство ряда тренеров отечественных клубов, в связи с тем, что им придется расторгать контракты с рядом хоккеистов прямо перед стартом чемпионата.

Новый сезон КХЛ стартует 24 августа матчем между ЦСКА и СКА. В розыгрыше примут участие 28 команд – по 14 в каждой из конференций.

23 команды КХЛ – российские, а еще пять – из ближнего и дальнего зарубежья.