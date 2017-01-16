Форма поиска по сайту

16 января 2017, 08:57

Общество

Получить и заменить права можно будет еще в 10 центрах "Мои документы"

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Заменить и получить водительское удостоверение можно будет с 1 февраля в 10 центрах "Мои документы", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Новый сервис появится в центрах районов:

  • Останкинский и Марьина Роща (СВАО);
  • Дорогомилово (ЗАО);
  • Лефортово и Нижегородский (ЮВАО);
  • Донской (ЮАО);
  • Беговой (САО);
  • Покровское-Стрешнево (СЗАО);
  • Обручевский (ЮЗАО);
  • Восточное Измайлово (ВАО);
  • Матушкино (ЗелАО).

Услуга по замене прав действует в офисе "Мои документы" Красносельского района с конца 2016 года. Документы на получение или замену водительских прав принимают независимо от места регистрации в столице.

Срок оформления и изготовления прав — пять календарных дней. Забрать документ нужно будет также в центре госуслуг. Добавим, что у столичных автомобилистов останется возможность получить или заменить права, как и прежде, в ГИБДД. В дальнейшем планируется распространить сервис на все центры «Мои документы». Всего сегодня в Москве работает 127 центров госуслуг.

какие документы нужны для замены прав

Водительские удостоверения выдаются сроком на 10 лет. Когда наступает пора их менять, надо получить справку о состоянии здоровья и прийти с ней, правами и паспортом в ГИБДД. Помимо этого нужно оплатить пошлину за изготовление прав – 800 рублей. Стоит отметить, что управление авто с просроченными правами наказывается штрафом, который варьируется от 5 до 15 тысяч рублей.
Главное

