Получить и заменить права можно будет еще в 10 центрах "Мои документы"

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Заменить и получить водительское удостоверение можно будет с 1 февраля в 10 центрах "Мои документы", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Новый сервис появится в центрах районов:

Останкинский и Марьина Роща (СВАО);

Дорогомилово (ЗАО);

Лефортово и Нижегородский (ЮВАО);

Донской (ЮАО);

Беговой (САО);

Покровское-Стрешнево (СЗАО);

Обручевский (ЮЗАО);

Восточное Измайлово (ВАО);

Матушкино (ЗелАО).

Услуга по замене прав действует в офисе "Мои документы" Красносельского района с конца 2016 года. Документы на получение или замену водительских прав принимают независимо от места регистрации в столице.

Срок оформления и изготовления прав — пять календарных дней. Забрать документ нужно будет также в центре госуслуг. Добавим, что у столичных автомобилистов останется возможность получить или заменить права, как и прежде, в ГИБДД. В дальнейшем планируется распространить сервис на все центры «Мои документы». Всего сегодня в Москве работает 127 центров госуслуг.