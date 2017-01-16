Получить и заменить права можно будет еще в 10 центрах "Мои документы"

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Заменить и получить водительское удостоверение можно будет с 1 февраля в 10 центрах "Мои документы", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Новый сервис появится в центрах районов:
- Останкинский и Марьина Роща (СВАО);
- Дорогомилово (ЗАО);
- Лефортово и Нижегородский (ЮВАО);
- Донской (ЮАО);
- Беговой (САО);
- Покровское-Стрешнево (СЗАО);
- Обручевский (ЮЗАО);
- Восточное Измайлово (ВАО);
- Матушкино (ЗелАО).
Услуга по замене прав действует в офисе "Мои документы" Красносельского района с конца 2016 года. Документы на получение или замену водительских прав принимают независимо от места регистрации в столице.
Срок оформления и изготовления прав — пять календарных дней. Забрать документ нужно будет также в центре госуслуг. Добавим, что у столичных автомобилистов останется возможность получить или заменить права, как и прежде, в ГИБДД. В дальнейшем планируется распространить сервис на все центры «Мои документы». Всего сегодня в Москве работает 127 центров госуслуг.
какие документы нужны для замены правВодительские удостоверения выдаются сроком на 10 лет. Когда наступает пора их менять, надо получить справку о состоянии здоровья и прийти с ней, правами и паспортом в ГИБДД. Помимо этого нужно оплатить пошлину за изготовление прав – 800 рублей. Стоит отметить, что управление авто с просроченными правами наказывается штрафом, который варьируется от 5 до 15 тысяч рублей.