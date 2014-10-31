В центре Москвы горела поликлиника управделами президента

Фото: ТАСС

В центре столицы горел один из кабинетов поликлиники управделами президента. Огонь в помещении по адресу переулок Сивцев Вражек, дом 26 строение 28 вспыхнул около семи утра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 06.44, через несколько минут на место прибыли первые пожарные расчеты.

Оказалось, что возгорание произошло на втором этаже пятиэтажного здания поликлиники в одном из кабинетов. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

В 7.06 минут открытое горение было сбито, а в 7.24 пожар удалось локализовать. Сведений о пострадавших не поступало.