На западе Москвы загорелся балкон жилого дома

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

На балконе многоэтажного жилого дома на западе Москвы произошел пожар, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления кризисных ситуаций в 11:07. Загорелся балкон одной из квартир на 14-м этаже дома №3 по Лукинской улице. Площадь возгорания составила один квадратный метр.

Пожар был ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений – его потушил житель соседней квартиры. На момент пожара в квартире находилось двое детей и пожилая женщина. В результате пожара есть пострадавшие.