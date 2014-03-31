В автосервисе на северо-востоке Москвы произошел пожар

Автосервис сгорел на северо-востоке Москвы

На северо-востоке столицы ночью с воскресенья на понедельник в автосервисе случился пожар, передает ГУ МЧС России по Москве.

Сигнал о возгорании в здании на Сигнальном проезде поступил в ведомство в 2:11. Первые пожарно-спасательные подразделения, прибывшие к месту ЧП в 2:17, установили, что произошло загорание гаражей, переоборудованных под автосервис. Площадь пожара составила около 150 квадратных метров. В 2:46 возгорание было локализовано, а в 3:55 полностью потушено.

Информации о пострадавших не поступало.

Для тушения пожара было задействовано 12 пожарно-спасательных подразделений общей численностью 48 человек.