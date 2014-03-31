В САО горело складское помещение площадью 1200 квадратных метров

Фото: moscow.mchs.ru
Вечером в минувшее воскресенье на севере столицы в складском помещении произошел крупный пожар, площадь которого составила 1200 квадратных метров.
Как передает ГУ МЧС России по Москве, сообщение о возгорании поступило в 21:45. По прибытию на место ЧП в 21:55 пожарно-спасательные подразделения обнаружили, что горит одноэтажное металлическое строение. В 22:44 пожар был локализован, а в 22:53 полностью потушен.
Сведений о пострадавших не поступало.
Для ликвидации пожара были задействованы 19 единиц техники и 72 человека.
