31 марта 2014, 00:29

Происшествия

В САО горело складское помещение площадью 1200 квадратных метров

Фото: moscow.mchs.ru

Вечером в минувшее воскресенье на севере столицы в складском помещении произошел крупный пожар, площадь которого составила 1200 квадратных метров.

Как передает ГУ МЧС России по Москве, сообщение о возгорании поступило в 21:45. По прибытию на место ЧП в 21:55 пожарно-спасательные подразделения обнаружили, что горит одноэтажное металлическое строение. В 22:44 пожар был локализован, а в 22:53 полностью потушен.

Сведений о пострадавших не поступало.

Для ликвидации пожара были задействованы 19 единиц техники и 72 человека.

пожары пожарные склады ГУ МЧС России по Москве возгорания чп

