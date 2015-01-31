Тушение пожара в научной библиотеке продолжается сутки

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Пожар в научной библиотеке на Нахимовском проспекте продолжается почти сутки. Как сообщили в пресс-службе МЧС, очагов возгорания, угрожающих книгохранилищу, уже нет, но спасатели продолжают проливку конструкций. Работы по ликвидации пожара могут продлиться до утра воскресенья.

Хроника пожара

Библиотека академического Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) загорелась вечером 30 января. Огонь охватил второй и третий этажи здания. Сигнал о пожаре столичные спасатели приняли в 22.09. Распространение огня удалось остановить в 00.07.

Сейчас площадь возгорания составляет около 2 тысяч квадратных метров. В здании частично обрушилась кровля. Пожар тушат более 150 человек и 50 единиц техники. Работы по ликвидации возгорания, по разным данным, могут продлиться от нескольких часов до нескольких дней.

Пожар в библиотеке ИНИОН на Нахимовском проспекте

Версии

Основной причиной возгорания пока называют короткое замыкание. Также говорят о поджоге, однако в МЧС отмечают, что рассматривать какую-либо из версий в качестве основной пока рано. Установить причину специалисты смогут только после того, как попадут в здание. По словам представителя МЧС, было определено место возникновения пожара – он начался в офисной части здания, а не в книгохранилище.

Что хранилось в библиотеке

В библиотеке собрано около 14 миллионов книг, брошюр журналов, авторефератов диссертаций, микрофильмов. В фонде библиотеки есть редкие издания XVI – начала XX веков, документы на древних, современных восточных, европейских и русском языках.

Здесь хранятся самые полные, а порой и единственные в России собрания документов Лиги наций, ООН и ЮНЕСКО, парламентские отчеты США (с 1789 года), Англии (с 1803 года), Италии (с 1897 года) и одна из крупнейших в России коллекций книг на славянских языках.

По словам президента Российской Академии наук Владимира Фортова, от пожара уже могло пострадать 15 процентов фонда.

Мнения

Президент РАН Владимир Фортов: "Для науки это большая потеря, это крупнейшее в мире хранилище подобного рода, похожее, наверное, на библиотеку Конгресса. Здесь собраны материалы, которых в других местах найти невозможно и все гуманитарные институты пользовались этой библиотекой. Внешне то, что случилось, сейчас напоминает Чернобыль".

Около 15% фондов библиотеки пострадало при пожаре

Директор ИНИОН РАН Юрий Пивоваров: "Коллекция книг в этом институте – это, прежде всего, зарубежные книги. Они оцифрованы на западе. Так что мы все равно будем иметь доступ к этим текстам. Насчет переезда посмотрим, может быть и не будем переезжать, может удастся восстановить часть здания".

Ректор Высшей Школы Экономики Ярослав Кузьминов: "Трудно сейчас обсуждать то, какими будут потери, потому что мы не имеем данных о том, сколько книг погибло, какая часть из этих книг оцифрована, и какая часть из этих книг уникальна".

Сотрудница библиотеки Людмила Соловьева: "Работать здесь мы начинали здесь еще молодыми людьми, но не в этом здании, в другом. Сюда переехали в 1974 году. Сорок лет в этом здании работали. Теперь мы не знаем, что дальше с нами будет, но дело не в нас, а дело в том, что здесь бесценнейшие, редчайшие книги и информационные материалы. Вся научная общественная элита страшно переживает это горе. Здесь тысячи людей готовили свои диссертации, писали монографии".

Экологическая обстановка

Специалисты постоянно берут пробы воздуха в районе ЧП. Превышения концентрации вредных для здоровья веществ в воздухе не зафиксировано. Жителям близлежащих домов врачи рекомендуют закрыть все окна, включить приборы, очищающие воздух. При выходе на улицу необходимо надевать марлевую повязку.