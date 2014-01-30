Рядом с киностудией им. Горького в СВАО горит здание

Фото: ИТАР-ТАСС

На северо-востоке Москвы горит одно из зданий рядом с Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. Горького.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на правоохранительные органы, пожар произошел в доме 8, стр. 1 по улице Сергея Эйзенштейна. Горят силовые кабели в недостроенной части здания.

На данный момент в здании плотное задымление. Пожарные пока не могут приступить к тушению, так как происходят электрические разряды от кабелей.

Информации о том, есть ли пострадавшие, пока нет.