В больницах Москвы остаются 11 пострадавших при пожаре в общежитии вуза

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

В столичных больницах остаются 11 пострадавших при пожаре в общежитии медвуза, сообщает Агентство "Москва".

В крайне тяжелом состоянии находятся трое пострадавших, все они на искусственной вентиляции легких. В тяжелом состоянии еще трое, у одного состояние средней степени тяжести, у четверых – удовлетворительное. Выписано из больниц 24 человека.

Напомним, возгорание в общежитии РНИМУ имени Пирогова на улице Академика Волгина произошло поздно вечером 22 апреля. По предварительным данным, причиной мог стать взрыв неисправной микроволновки.

Всего в результате пожара пострадали 43 человека, из них 36 были госпитализированы. Среди пострадавших в основном граждане Малайзии, а также Таджикистана, Руанды, Мексики, Сьерра-Леоне и других стран. Пострадавшим от 19 до 41 года.

Ранее M24.ru сообщало, что скончался один из пострадавших – мужчина 23 лет, гражданин Шри-Ланки.