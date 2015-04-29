Скончался пострадавший при пожаре в общежитии медвуза гражданин Шри-Ланки

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Гражданин Шри-Ланки, пострадавший при пожаре в общежитии медицинского университета имени Пирогова, скончался в НИИ Склифосовского, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
На данный момент в стационарах находятся 11 человек, отметил представитель департамента.
"В крайне тяжелом состоянии три пострадавших - на искусственной вентиляции легких в НИИ Склифосовского, состояние еще троих человек оценивается как тяжелое, один из них находится на ИВЛ в ГКБ № 36", - отметил он.
Кроме того, еще один пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести, четыре человека - в удовлетворительном состоянии.
Всего из больниц выписаны 24 человека .
Напомним, возгорание в общежитии медвуза на улице Академика Волгина произошло 22 апреля поздно вечером. По предварительным данным, причиной мог стать взрыв неисправной микроволноовки.
Всего в результате пожара пострадали 43 человека, из них 36 были госпитализированы. Среди пострадавших в основном граждане Малайзии, а также по граждане Таджикистана, Руанды, Мексики, Сьерра-Леоне и других стран. Пострадавшим от 19 до 41 года.