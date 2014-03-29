На севере Москвы загорелся склад

Фото: ИТАР-ТАСС

На севере Москвы загорелось складское помещение.

Как сообщает пресс-служба столичного МЧС, первоначально площадь пожара составляла 150 квадратных метров, а затем увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров.

В ведомстве уточняют, что информация о пожаре во 2-ом Лихачевском переулке поступила на пульт оператора службы "01" в 21:45. Прибывшие на место пожарные обнаружили возгорание в отдельно стоящем металлическом строении.

Для ликвидации пожара были задействованы 19 единиц техники и 72 человека.

По данным ведомства, в 22:53 пожар был полностью потушен.

