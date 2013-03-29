Пожар в здании ГИТИС в центре Москвы ликвидирован

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники МЧС потушили пожар в здании Российского университета театрального искусства (ГИТИС). Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Знаменитый творческий вуз в Малом Кисловском переулке загорелся в ночь на пятницу. Пожарные прибыли в ГИТИС спустя четыре минуты после получения сигнала о возгорании. Спустя полтора часа пожар был локализован, а в 2.10 - ликвидирован. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

Пожар тушили 37 расчетов с общей численностью 135 человек, уточнили в управлении МЧС по Москве.

По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за замыкания электропроводки. На момент возгорания в здании вуза никого не было. Окончательная причина пожара станет известна после проведения специалистами всех необходимых экспертиз.