При пожаре в квартире в СЗАО погиб ребенок

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На улице Народного Ополчения горела квартира, в пожаре погиб ребенок, сообщает ТАСС.

Сообщение о пожаре на пятом этаже поступило в оперативную дежурную службу в 9:30. По данным спасателей, площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

В столичном главке МЧС отметили, что в ходе тушения пожара были спасены четыре человека. В 10:05 пожар был ликвидирован. Агентство "Москва" добавляет, что на месте пожара было найдено тело ребенка с отрубленной головой.