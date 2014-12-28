Один человек погиб и двое пострадали на горящем пароме Norman Atlantic

Один человек погиб и двое пострадали на горящем пароме Norman Atlantic. В настоящее время вертолеты военно-воздушных сил Греции эвакуируют пассажиров с горящего парома. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Уже спасены 150 человек. Еще около трехсот по-прежнему находятся на борту. Паром терпит бедствие в Ионическом море.

Напомним, в отсеке с автомобилями возник сильный пожар. Судно потеряло управление. Паром находится между побережьем Италии и греческим островом Корфу. Спасательная операция осложняется штормом. Волны достигают шесть метров.

Также в списке пассажиров горящего парома Norman Atlantic значатся двое россиян.