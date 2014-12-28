Среди пассажиров горящего парома есть двое россиян

В списках пассажиров горящего парома "Норман Атлантик" - двое россиян

В списке пассажиров горящего парома Norman Atlantic значатся двое россиян, передает ТАСС.

Ранее греческая сторона распространила списки пассажиров парома: один румын, двое россиян, шестеро австрийцев, двое венгров, десять швейцарцев, один хорват, восемь грузин, пятеро сирийцев, швед, канадец, двое украинцев, египтянин, 18 немцев, 54 турка, двое афганцев, 22 албанца, один мальтиец, семеро болгар, три гражданина Македонии, двое британцев, 22 итальянца, трое голландцев, трое бельгийцев, девять французов, двое иракцев и 234 грека.

Экипаж состоит из 22 итальянцев и 34 греков. Однако информацию о том, что в числе пассажиров находились два россиянина, пока не подтверждает консул РФ Никос Канулас.

Добавим, что, по сообщению итальянских СМИ, пожар взят под контроль, огонь продолжается только на одной из палуб.

ЧП произошло около 10 часов утра у побережья Греции. Там на пароме под итальянским флагом, следующим в Италию, вспыхнул пожар на автомобильной палубе, где находятся 222 автомашины.

Всего на борту парома зарегистрировано 411 пассажиров и 55 членов экипажа.