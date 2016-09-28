Форма поиска по сайту

28 сентября 2016, 08:24

Происшествия

Три автомобиля сгорели на парковке в центре Москвы

Три автомобиля сгорели на парковке в центре Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Возгорания произошло на парковке у дома 12 по улице Большая Калитниковская. Площадь пожара составила всего три квадратных метра, однако пламя серьезно повредило три машины.

Прибывшие на место событий огнеборцы оперативно ликвидировали пожар. Никто не пострадал, причины случившегося устанавливаются.

Инциденты с горящими автомобилями на парковках происходят в столице нередко. Накануне ночью возле станции метро "Первомайская" сгорела "ГАЗель". Видео пожара выложили в Сеть очевидцы инцидента.

