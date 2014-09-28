Из-за пожара в ТЦ "Дубровка" на юго-востоке Москвы эвакуировали 250 человек

Фото: M24.ru

На юго-востоке столице из-за пожара в ТЦ "Дубровка" эвакуированы 250 человек, сообщает в воскресенье, 29 сентября, пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Сообщение о пожаре в ТЦ на улице Шарикоподшипниковская поступило в ведомство около 11 утра. На первом этаже здания в одном из павильонов загорелись товары. Огонь охватил площадь в 1 квадратный метр.

В целях безопасности работников и посетителей торгового центра вывели на улицу. Спустя 5 минут после вызова пожар был потушен.

Ранее M24.ru сообщало, что в здании ресторана грузинской кухни на проспекте Вернадского произошел пожар.

Огнем было охвачено около 150 квадратных метров кровли и крыши одноэтажного здания ресторана.

Эвакуация людей не производилась, так как в заведении находился только сотрудник охраны, который самостоятельно покинул территорию ресторана до приезда спасателей.

Напомним, что в начале сентября пожар вспыхнул в летнем кафе в Парке Горького. В здании загорелось складское помещение.