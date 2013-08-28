В автосервисе на проспекте Вернадского произошел пожар

Фото: ИТАР-ТАСС
На юго-западе Москвы произошел пожар в автосервисе.
Как сообщили в МЧС, сигнал о возгорании по адресу: Проспект Вернадского, д.78, стр. 11 поступил на пульт дежурного в 18.24. Прибывшие на место пожарные выяснили, что горит одноэтажное здание автосервиса.
Тушение осложнялось тем, что в постройке находились газовые баллоны, которые удалось вынести из огня. Также пожарным пришлось эвакуировать из здания три автомобиля.
Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.
Ведется расследование.
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